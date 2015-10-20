韩国老人赴朝参加离散家属团聚活动

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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(本文由路透中文网编译提供)
路透韩国束草10月20日 - 近400名韩国人周二满怀喜悦和期待，穿过重兵把守的边境进入朝鲜，参加朝韩离散家属团聚活动。
今年8月，朝韩通过谈判达成协议，结束了两国在边境的军事对峙。两国还同意举行自去年2月以来的首次离散家属团聚活动。
“我真的感到激动和高兴，迫不及待地想要见到他。我会给他一个拥抱，问问他过得怎么样。”77岁的Cheol-hwan在与她83岁高龄的兄长见面前说道。
自朝鲜战争离散以来，这些家属们没有办法通信，通常也不知道身在另一方的亲人是否还活着。
在周二开始的首轮团聚活动中，96名朝鲜人及他们的家属将与从韩国来的大约390人会面。在第二轮团聚活动中，大约190名朝鲜人将与90名韩国人及他们的家属会面。
这些韩国人周一在边境附近的沿海城市束草（Sokcho）集合，接受体检，听取在朝鲜如何适当行为的介绍，他们中大多数年事已高，有的甚至坐着轮椅。
周二上午，他们乘坐巴士穿过边境。
这次的离散家属团聚活动受到官方和媒体的关注，当中包括仅两个小时的私人时间。团聚活动在朝鲜金刚山举行，周四结束。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。