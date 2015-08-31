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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 12:05 BJT

朝鲜同意与韩国讨论离散家属团聚事宜

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月29日 - 一名韩国官员周六称，朝鲜已同意与韩方举行红十字会工作会议，讨论南北离散家属团聚活动相关事宜。

周二朝韩达成协议，避免了半岛紧张局势进一步恶化，双方就离散家属团聚活动等事宜达成共识。

韩国统一部官员称，朝鲜红十字会接受了韩方关于9月7日在板门店举行红十字会工作会议的提议。

有近13万人曾在韩国政府登记寻找在朝离散家属，其中6.6万人仍健在，多数已年逾七旬。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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