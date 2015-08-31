朝鲜同意与韩国讨论离散家属团聚事宜

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月29日 - 一名韩国官员周六称，朝鲜已同意与韩方举行红十字会工作会议，讨论南北离散家属团聚活动相关事宜。
周二朝韩达成协议，避免了半岛紧张局势进一步恶化，双方就离散家属团聚活动等事宜达成共识。
韩国统一部官员称，朝鲜红十字会接受了韩方关于9月7日在板门店举行红十字会工作会议的提议。
有近13万人曾在韩国政府登记寻找在朝离散家属，其中6.6万人仍健在，多数已年逾七旬。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”