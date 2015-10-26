韩军周六向“北方界线”附近朝鲜巡逻船鸣枪示警

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔10月25日 - 朝鲜和韩国周日称，韩国海军向两国存在争议的海上边界“北方界线”附近一艘朝鲜巡逻船鸣枪示警。
这起事件发生在周六，当日正值朝韩举行离散家属团聚活动。
韩国一位要求匿名的国防官员在电话中称，韩国海军周六向越过“北方界线”的朝鲜巡逻船开了数枪。
该官员称，朝方未还击或采取其他举动。
朝鲜拒绝承认“北方界线”，坚持海上边界应往南移。
朝鲜方面一位发言人称，韩方向其执行例行任务的船只开火是严重挑衅，并警告称此类行为会引发军事对抗，重燃朝鲜半岛紧张局势。
“只要韩国军方的战争贩子胆大妄为，那就只能带来战争灾难，远非朝韩关系改善。 ”这位未具名的发言人在朝中社刊载的声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。