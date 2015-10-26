韩军周六向“北方界线”附近朝鲜巡逻船鸣枪示警

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔10月25日 - 朝鲜和韩国周日称，韩国海军向两国存在争议的海上边界“北方界线”附近一艘朝鲜巡逻船鸣枪示警。
这起事件发生在周六，当日正值朝韩举行离散家属团聚活动。
韩国一位要求匿名的国防官员在电话中称，韩国海军周六向越过“北方界线”的朝鲜巡逻船开了数枪。
该官员称，朝方未还击或采取其他举动。
朝鲜拒绝承认“北方界线”，坚持海上边界应往南移。
朝鲜方面一位发言人称，韩方向其执行例行任务的船只开火是严重挑衅，并警告称此类行为会引发军事对抗，重燃朝鲜半岛紧张局势。
“只要韩国军方的战争贩子胆大妄为，那就只能带来战争灾难，远非朝韩关系改善。 ”这位未具名的发言人在朝中社刊载的声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”