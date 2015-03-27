朝鲜称逮捕了两名韩国间谍

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透首尔3月27日 - 朝鲜周四晚称该国逮捕了两名韩国人，指控二人为韩国从事间谍活动。
朝中社刊登了这两名中年男子的照片，称二人姓名为Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil。
朝中社称，这两名男子是韩国人，在中国边境城市丹东为韩国国家情报院从事间谍活动。
“他们积极参与美帝国主义和叛徒傀儡集团抹黑朝鲜的活动，意图在国际社会孤立和封锁朝鲜。”朝中社称。
路透致电韩国国家情报院媒体办公室寻求置评，电话无人接听。
报导没有说明这两人是如何以及在何处被捕的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。