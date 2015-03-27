朝鲜称逮捕了两名韩国间谍

路透首尔3月27日 - 朝鲜周四晚称该国逮捕了两名韩国人，指控二人为韩国从事间谍活动。

朝中社刊登了这两名中年男子的照片，称二人姓名为Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil。

朝中社称，这两名男子是韩国人，在中国边境城市丹东为韩国国家情报院从事间谍活动。

“他们积极参与美帝国主义和叛徒傀儡集团抹黑朝鲜的活动，意图在国际社会孤立和封锁朝鲜。”朝中社称。

路透致电韩国国家情报院媒体办公室寻求置评，电话无人接听。

报导没有说明这两人是如何以及在何处被捕的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。