韩国要求朝鲜立即释放两名被捕的韩国人

路透首尔3月27日 （记者 James Pearson/Jack Kim） - 韩国周五要求朝鲜立即释放被捕的两名韩国人。朝鲜周四晚称逮捕了两名韩国人，指控二人为韩国从事间谍活动。

朝中社刊发了这两名中年男子在平壤新闻会发言时的照片，称二人姓名分别为Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil。

朝中社称，这两名男子是韩国人，在中国边境城市丹东为韩国国家情报院从事间谍活动。

“他们积极参与美帝国主义和叛徒傀儡集团抹黑朝鲜的活动，意图在国际社会孤立和封锁朝鲜，”朝中社称。

韩国负责处理对朝关系的统一部确认这两人是韩国人，但拒绝对他们的身份背景发表评论。

统一部的一位官员周五在媒体吹风会上称此事“非常令人遗憾”，要求朝鲜立即放人。

“一切（指控）都是无稽之谈，”韩国国家情报院的一位官员向路透表示。

朝中社称，其中一人运营一家位于中国的“地下教堂”，通过U盘和SD记忆卡在朝鲜非法散播外国信息。

报导没有说明这两人是如何以及在何处被捕的。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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