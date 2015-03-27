更新版 1-韩国要求朝鲜立即释放两名被捕的韩国人

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(新增细节；本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月27日 （记者 James Pearson/Jack Kim） - 韩国周五要求朝鲜立即释放被捕的两名韩国人。朝鲜周四晚称逮捕了两名韩国人，指控二人为韩国从事间谍活动。
朝中社刊发了这两名中年男子在平壤新闻会发言时的照片，称二人姓名分别为Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil。
朝中社称，这两名男子是韩国人，在中国边境城市丹东为韩国国家情报院从事间谍活动。
“他们积极参与美帝国主义和叛徒傀儡集团抹黑朝鲜的活动，意图在国际社会孤立和封锁朝鲜，”朝中社称。
韩国负责处理对朝关系的统一部确认这两人是韩国人，但拒绝对他们的身份背景发表评论。
统一部的一位官员周五在媒体吹风会上称此事“非常令人遗憾”，要求朝鲜立即放人。
“一切（指控）都是无稽之谈，”韩国国家情报院的一位官员向路透表示。
朝中社称，其中一人运营一家位于中国的“地下教堂”，通过U盘和SD记忆卡在朝鲜非法散播外国信息。
报导没有说明这两人是如何以及在何处被捕的。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-