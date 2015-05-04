韩国敦促朝鲜释放被扣本国公民

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔/华盛顿5月4日 - 韩国周一敦促朝鲜释放四名被朝方扣押的本国公民，当中包括两名自称为韩国从事间谍活动的男子和一名21岁的纽约大学学生。

上述两名男子3月份被朝鲜拘捕，两人接受CNN采访时称他们为韩国情报机构从事间谍活动，但CNN称无法证实他们的说法。

朝鲜称，Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil是韩国公民，两人从中国边境城市丹东为韩国国家情报院从事间谍活动。

朝鲜官媒称，这两人中有一人经营着一家“地下教堂”，借助USB及SD卡在朝鲜散布外国信息。

韩国此前表示，相关说法“毫无根据”。

朝鲜周六称，该国拘捕了一名持美国绿卡、在纽约大学上学的韩国男子。据朝中社报导称，21岁的Joo Won-moon是在4月22日从鸭绿江中国一侧过境时被拘的。

“与朝方一而再的反人道主义行径一样，这将受到韩国民众及国际社会更严厉的批评，”韩国统一部发言人Lim Byeong-cheol周一对记者说。

该发言人称，韩国3月末曾向朝鲜释出信息，提议召开会议商讨Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil被拘问题，但遭到朝鲜拒绝；韩国一直向在朝韩设有大使馆的国家寻求外交帮助。

朝鲜还扣押着一名韩国传教士，此人去年被判终身劳役，理由是其从事间谍活动并经营地下教堂。(完)