韩国敦促朝鲜释放被扣本国公民

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/华盛顿5月4日 - 韩国周一敦促朝鲜释放四名被朝方扣押的本国公民，当中包括两名自称为韩国从事间谍活动的男子和一名21岁的纽约大学学生。
上述两名男子3月份被朝鲜拘捕，两人接受CNN采访时称他们为韩国情报机构从事间谍活动，但CNN称无法证实他们的说法。
朝鲜称，Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil是韩国公民，两人从中国边境城市丹东为韩国国家情报院从事间谍活动。
朝鲜官媒称，这两人中有一人经营着一家“地下教堂”，借助USB及SD卡在朝鲜散布外国信息。
韩国此前表示，相关说法“毫无根据”。
朝鲜周六称，该国拘捕了一名持美国绿卡、在纽约大学上学的韩国男子。据朝中社报导称，21岁的Joo Won-moon是在4月22日从鸭绿江中国一侧过境时被拘的。
“与朝方一而再的反人道主义行径一样，这将受到韩国民众及国际社会更严厉的批评，”韩国统一部发言人Lim Byeong-cheol周一对记者说。
该发言人称，韩国3月末曾向朝鲜释出信息，提议召开会议商讨Kim Kuk Gi和Choe Chun Gil被拘问题，但遭到朝鲜拒绝；韩国一直向在朝韩设有大使馆的国家寻求外交帮助。
朝鲜还扣押着一名韩国传教士，此人去年被判终身劳役，理由是其从事间谍活动并经营地下教堂。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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