韩国情报机构NIS曝光朝鲜清洗官员情报引发质疑

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月15日 - 鉴于韩国国家情报院（NIS）时好时坏的表现，该机构关于朝鲜人民武力部长玄永哲遭清洗并被处决的说法，已经受到越来越多的质疑。

NIS肩负监测并搜集朝鲜情报的重任。

该机构在2013年准确无误地披露了朝鲜领导人金正恩的姑父、朝鲜二号人物张成泽遭清洗的消息。但该机构也出现过失误，未能获得金正恩之父金正日去世消息便是其中之一。

NIS对玄永哲被解除职务明显很确定，虽然该机构不会公开其证据；而NIS曾称不太确定玄永哲已被处决，这引起了外界对其相关说法的质疑。

该机构称有玄永哲遭处决的情报，但指出一直没有朝方证实此事的声明，而且当中有玄永哲的纪录片继续在朝鲜官方电视台播放。这似乎也令玄永哲遭清洗的可信度受损，因为在朝鲜被免职之人通常也会从官媒消失，尽管不一定是立即从官媒消失。

玄永哲在公开活动通常比较活跃，常伴金正恩左右，但自4月29日以来朝鲜官媒一直对他只字未提，这也是NIS所说的玄永哲被处决的大概时间。

“我认为他们太早说出了（该消息）。NIS是在冒险一赌，”世宗研究院关注朝鲜问题的郑相昌（Cheong Seong-chang）说。郑相昌对NIS处理关于玄永哲情报的方式持批评意见。

“如果证实NIS是错误的，那将会非常难堪，他们收集情报的能力也会受到打击，”他说。

一向行事神秘的NIS本周做出罕见举动，向一些记者展示了11页的文件以支持其说法，但该机构并未披露其情报来源。

“至于（玄永哲）被处决一事，他们（NIS）有可靠的证据，”韩国反对派议员金光镇（Kim Kwang-jin）说。

“尽管他们没有视频和图片，但NIS很确信。不过随着舆论恶化，他们似乎也不大胆了，”他说。（完）