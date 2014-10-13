朝鲜官媒警告称朝韩会谈或被取消

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透首尔10月11日 - 朝鲜中央通讯社周六称，由于韩国当局允许民间团体散发对朝鲜当局带有敌意的传单，朝韩会谈面临被取消的危险。
朝韩周五发生交火。朝方使用机枪向韩方一边境地区开火，此前有反朝活动人士试图散发抨击朝鲜当局的传单。
“散发传单……是美国和韩国当局暗中操纵的事先预谋、有政治动机的蓄意挑衅行为，”朝中社称。
“朝韩关系已被推回到灾难阶段，尤其是预期的第二轮朝韩高级别接触，已经面临被取消的危险，”朝中社称。
朝鲜高级别代表团近期意外造访韩国，双方同意恢复两国间的高级别对话，引发了对朝韩关系有望取得突破的憧憬。
朝韩会谈原定于10月末至11月初期间举行。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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