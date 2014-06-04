朝鲜称美韩抹黑运动“害人害己”旨在隐藏自身人权问题

路透联合国6月3日（记者 Michelle Nichols） - 朝鲜向联合国投诉称韩国和美国正在发起抹黑朝鲜，并以此分散外界对韩美践踏人权纪录注意力的运动。朝鲜并警告称此举“害人害已”。

朝鲜常驻联合国代表Ja Song Nam向联合国秘书长潘基文致信，总结了朝鲜对美国和韩国人权纪录所做的分析。

“根据朝鲜的‘美国侵犯人权罪备忘录’，因侵犯人权而被带上被告席的不是别国，而恰恰应该是美国。”

“现在是美国该做出理性行为的时候了，也是该国该意识到我国为何以极大的愤怒将其谴责为死对头、明白我国军队为何以‘消灭朝鲜人民的死对头--美帝国主义侵略者’为口号准备与美国进行最终核对抗的时候了，”上述信函称。

此前联合国的一份调查显示，朝鲜负责安全事务的官员甚至该国最高领导人金正恩，都应当因下令进行堪比纳粹时代暴行的虐待和杀戮而受到法律制裁。

“朝鲜不存在人权问题，我国坚决维护本国主权和人民群众的尊严，所有地区都实行人民拥护的政策，”朝鲜在“韩国人权纪录白皮书”中写道。

“相反，在腐败丛生的韩国和适用丛林法则、富人更富穷人更穷的美国，人权问题却引起严重关注，”朝鲜在信件所附文件中称。

朝鲜称，韩国关于朝鲜人权状况的评论，可以说是“狂犬吠日”。

朝鲜呼吁美韩停止这种抹黑做法，并称这是美韩面对“前途光明、情绪高昂的”朝鲜的“最后招数”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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