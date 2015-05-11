朝鲜称其战略潜艇水下成功试射弹道导弹

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔5月9日 （记者 Jack Kim） - 朝鲜周六称，已从潜艇成功试射了一枚弹道导弹。此举可能标志着朝鲜的军事能力取得重大进展。
军事专家们称，这或将对韩国、日本和美国构成新的威胁。美日韩一直试图遏制朝鲜不断增长的核与导弹能力。
朝鲜中央通讯社称，朝鲜领导人金正恩观看了这次试射。据报导，潜艇下沉到水下发射深度，“稍后，导弹冲出海面，腾空升起。”
“试射验证，战略潜艇在水下发射导弹完全达到了最新军事科技要求，”报导称。
朝鲜目前被联合国制裁，被禁止开发或者使用弹道导弹技术。
美国没有对试射报导进行评论，但称使用弹道导弹技术进行试射“明显违反”联合国安理会决议。
美国国务院一名官员在电邮中表示，“我们呼吁朝鲜避免进一步加剧地区紧张局势的行为，而是专注于采取切实措施以履行其国际承诺”。
朝中社报导未提及试射日期及试射的确切地点，但朝中社周六的另一篇报导称，金正恩视察了新浦远洋水产联合企业。新浦是一个港口城市，位于朝鲜东海岸，这里有一个潜艇基地。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。