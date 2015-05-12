分析：朝鲜研制出威胁美国本土的潜射导弹系统仍需时日

图为朝中社发布的朝鲜领导人金正恩视察潜艇试射弹道导弹活动。 REUTERS/KCNA

路透首尔5月11日（记者 Ju-min Park/James Pearson） - 专家称，朝鲜从潜艇试射弹道导弹令其核武器项目向前迈进关键一步，但仍需数年才能研制出可威胁美国的导弹系统或潜艇。

韩国周一称朝鲜导弹试射是“非常严重的事件且令人关切”，并且敦促朝鲜立即停止研发潜射弹道导弹（SLBM），因其有碍地区安全。

朝鲜已经因试射导弹及核试验活动遭到联合国制裁，外界普遍认为该国正在努力研发可装载在弹道导弹上的小型化核弹头，但尚不清楚其是否已经在进行这方面的研发。

朝鲜的部分潜艇从技术上讲有能力抵达攻击美国本土的位置，但却不一定能携带导弹，而朝鲜携带导弹的潜艇可抵达日本水域。

“他们（朝鲜）需要建造更大的新型潜艇，”韩国国防安全论坛研究员、韩国海军政策顾问Yang Uk说。

美国和日本保留在认为朝鲜很快会进行核攻击时，对朝鲜的导弹发射场实施先发制人攻击的权力。但从潜艇发射导弹，可使朝鲜隐藏导弹发射地点。

“朝鲜的潜艇不是特别有效，然而，即使发现少量装备导弹的潜艇，都将会是很大挑战，”位于加利福尼亚州的蒙特雷国际研究院的Jeffrey Lewis说。

朝鲜潜艇部队拥有大约70艘潜艇，与该国其他多数武器一样，这些潜艇都是陈旧的苏联时期技术。

外界预测朝鲜正在研发潜射弹道导弹，从该国进行明显成功的试射活动看，这方面的进展速度可能让观察人士大吃一惊。

韩国国防部一位不愿透露姓名的官员称，朝鲜将在两三年内有能力建造装备弹道导弹的潜艇。这比许多分析人士认为的时间更短。

韩国的Yang Uk称，由于朝鲜潜艇装备不够好，没法使用将导弹引导至目标所需的雷达和追踪系统，因此该国可能需要数年时间才能研发相关系统。

蒙特雷国际研究院的Jeffrey Lewis称，朝鲜试射导弹的射程可能达到2,400公里左右，这需要潜艇在水中航行60-90天。

“这意味着将美国纳入射程之内将要经历相当大胆的一段旅程。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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