专家称朝鲜潜射导弹发射图作假

路透首尔5月20日 （记者 James Pearson） - 分析人士及美国一位海军将领周二称，朝鲜从潜艇发射导弹的图片被该国宣传机构修改过，朝鲜可能仍需数年时间才能研发出该技术。

朝鲜5月9日称，该国成功地进行了潜射弹道导弹（SLBM）水下试射。如果此事属实，则表明朝鲜在寻求建造装备导弹的潜艇方面取得进展。

美国海军上将詹姆斯·温尼菲尔德（James Winnefeld）周二在美国智库战略与国际研究中心（CSIS）称，朝鲜仍需“许多年”才能研发出潜射弹道导弹。

路透看到的德国航空工程师席勒（Markus Schiller）及施慕克（Robert Schmucker）的分析报告也支持温尼菲尔德的说法。

这两位专家称，包括导弹尾喷焰水中倒影在内的发射图“被严重修改过”，导弹尾喷焰水中倒影与导弹本身并不匹配。

席勒和施慕克称，朝鲜有提供假证据来声称其在弹道技术方面取得重大进展的记录，该国曾在2012年和2013年的阅兵式就展示过做工拙劣的导弹模型。

“考虑到朝鲜有造假的记录，那么假设该国仍需很长时间才能拥有潜射弹道导弹的能力似乎是合理的，”席勒和施慕克说。

38north.org及armscontrolwonk.com专家的分析认为，朝鲜可能是从专门设计的潜驳船上发射的导弹，而非是从潜艇发射。席勒和施慕克也认同这样的看法。

席勒和施慕克称，朝鲜官方电视台播放的图片显示一枚拖着白色尾焰的导弹冲上云霄，而朝鲜官媒发布的图片中没有白色尾焰，这表明两张图中显示的是使用不同推进器的不同导弹。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。