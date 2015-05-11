朝鲜称其战略潜艇水下成功试射弹道导弹

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月9日 （记者 Jack Kim） - 朝鲜周六称，已从潜艇成功试射了一枚弹道导弹。此举可能标志着朝鲜的军事能力取得重大进展。

军事专家们称，这或将对韩国、日本和美国构成新的威胁。美日韩一直试图遏制朝鲜不断增长的核与导弹能力。

朝鲜中央通讯社称，朝鲜领导人金正恩观看了这次试射。据报导，潜艇下沉到水下发射深度，“稍后，导弹冲出海面，腾空升起。”

“试射验证，战略潜艇在水下发射导弹完全达到了最新军事科技要求，”报导称。

朝鲜目前被联合国制裁，被禁止开发或者使用弹道导弹技术。

美国没有对试射报导进行评论，但称使用弹道导弹技术进行试射“明显违反”联合国安理会决议。

美国国务院一名官员在电邮中表示，“我们呼吁朝鲜避免进一步加剧地区紧张局势的行为，而是专注于采取切实措施以履行其国际承诺”。

朝中社报导未提及试射日期及试射的确切地点，但朝中社周六的另一篇报导称，金正恩视察了新浦远洋水产联合企业。新浦是一个港口城市，位于朝鲜东海岸，这里有一个潜艇基地。（完）