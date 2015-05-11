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时事要闻 | 2015年 5月 11日 星期一 11:47 BJT

韩官员称朝鲜两三年内即可打造导弹潜艇

路透首尔5月11日 - 韩国一名国防官员周一称，朝鲜可能两三年内就可打造完全进入运行状态的、配置弹道导弹的潜艇。

这位要求匿名的官员表示，有关朝鲜从潜艇试射弹道导弹的照片看来是真实的。

朝鲜周六宣称已成功从潜艇试射弹道导弹。若此事获证实，对朝鲜意味着取得一项重大技术成果。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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