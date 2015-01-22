一男孩自称是朝鲜流浪儿 寻求在瑞典避难

标题新闻：中国财长肖捷表示，希望亚洲开发银行加强与中国“一带一路”倡议的战略对接，支持亚洲的发展
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(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩/首尔1月22日（记者 Simon Johnson/James Pearson/Ju-min Park） - 一名17岁的男孩称，他是来自朝鲜的街头流浪儿，目前正在瑞典寻求难民身份。该男孩坚称他穿过一条结冰的河流进入中国，然后坐车横穿两大洲来到瑞典。
但该男孩没有提供支持其说法的证据，瑞典当局怀疑他可能是中国人。
该男孩使用的假名是Han Song，以避免遭到朝鲜情报人员的报复。他担心因没有身份证明，瑞典会将他遣送到中国。
“我不会说中文，”他与首尔的路透记者在电话交流中说。“但我很难证明什么，”他带着浓重的朝鲜口音说。
每年有数百人逃离朝鲜，以躲避迫害并寻求摆脱贫困。这些人中的大多数先是偷渡到中国境内，然后再设法前往韩国，也有一些最后去了其他国家。
进入朝鲜境内受到严格限制，因此不可能对大多数脱北者的说法进行证实。
Han Song称，他出生在Songbuk County，他的母亲在他七岁时死于胃病，之后父亲因批评朝鲜前领导人金正日入狱。
与众多在瑞典寻求避难的人一样，该男孩经历了一系列的讯问，以确定他的国籍。
瑞典移民局称，该局用来进行语言测试和通过其他方法审查避难寻求者身份的公司Sprakab无法明确判定Han Song的背景。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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