朝鲜威胁要退出仁川亚运会

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔7月18日 - 朝鲜周五威胁称要退出韩国仁川亚运会，指责韩国图谋阻止朝鲜运动员参加比赛。
朝韩双方周四举行会议商讨朝鲜参加亚运会事宜，会议未就朝鲜代表团规模达成协议。
据报导，朝鲜计划派350名运动员和同样人数的拉拉队参加仁川亚运会。仁川亚运会将在9月19日-10月4日期间举行。
朝中社称，代表韩国总统朴槿惠办公室的韩方谈判代表在会谈中提出了“荒谬主张”。朝韩上述会议在停战村板门店举行。
朝中社称，韩方代表要求“遵守国际惯例”，认为“（朝鲜）代表团的规模太大”，导致当天早些时候取得的进展被推翻。
“朝方认为韩方的这一态度系故意行为，目的是让该工作会谈破裂，阻止朝鲜参加亚运会，”朝中社称。
“朝方明确表示，如果韩方坚持此类挑衅态度，朝鲜基本上会重新考虑参加亚运会一事。”
此次会议还准备讨论朝鲜亚运会代表团的交通和住宿事宜。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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