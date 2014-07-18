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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 14:29 BJT

朝鲜威胁要退出仁川亚运会

路透首尔7月18日 - 朝鲜周五威胁称要退出韩国仁川亚运会，指责韩国图谋阻止朝鲜运动员参加比赛。

朝韩双方周四举行会议商讨朝鲜参加亚运会事宜，会议未就朝鲜代表团规模达成协议。

据报导，朝鲜计划派350名运动员和同样人数的拉拉队参加仁川亚运会。仁川亚运会将在9月19日-10月4日期间举行。

朝中社称，代表韩国总统朴槿惠办公室的韩方谈判代表在会谈中提出了“荒谬主张”。朝韩上述会议在停战村板门店举行。

朝中社称，韩方代表要求“遵守国际惯例”，认为“（朝鲜）代表团的规模太大”，导致当天早些时候取得的进展被推翻。

“朝方认为韩方的这一态度系故意行为，目的是让该工作会谈破裂，阻止朝鲜参加亚运会，”朝中社称。

“朝方明确表示，如果韩方坚持此类挑衅态度，朝鲜基本上会重新考虑参加亚运会一事。”

此次会议还准备讨论朝鲜亚运会代表团的交通和住宿事宜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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