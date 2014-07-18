朝鲜威胁要退出仁川亚运会

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月18日 - 朝鲜周五威胁称要退出韩国仁川亚运会，指责韩国图谋阻止朝鲜运动员参加比赛。
朝韩双方周四举行会议商讨朝鲜参加亚运会事宜，会议未就朝鲜代表团规模达成协议。
据报道，朝鲜计划派350名运动员和同样人数的拉拉队参加仁川亚运会。仁川亚运会将在9月19日-10月4日期间举行。
朝中社称，代表韩国总统朴槿惠办公室的韩方谈判代表在会谈中提出了“荒谬主张”。朝韩上述会议在停战村板门店举行。
朝中社称，韩方代表要求“遵守国际惯例”，认为“（朝鲜）代表团的规模太大”，导致当天早些时候取得的进展被推翻。
“朝方认为韩方的这一态度系故意行为，目的是让该工作会谈破裂，阻止朝鲜参加亚运会，”朝中社称。
“朝方明确表示，如果韩方坚持此类挑衅态度，朝鲜基本上会重新考虑参加亚运会一事。”
此次会议还准备讨论朝鲜亚运会代表团的交通和住宿事宜。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译