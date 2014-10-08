分析：金正恩久未露面 美国视此为外交策略

(本文由路透中文网编译提供)

记者 David Brunnstrom

路透华盛顿10月6日 - 朝鲜高级别代表团意外访问韩国，加上该国领导人金正恩过去一个月从公众视线中消失，引发外界揣测金正恩的健康状况以及该国政府是否稳定。

但美国分析人士称，可以轻松地将上述两个动向解读为朝鲜当局的外交策略，目的是分化和缓和国际社会就其核武器项目及人权状况记录所施加的压力，同时对国内进行宣传。

朝鲜官员否认金正恩自9月3日以来未曾露面与健康问题有关。一位关注朝鲜的美国官员则表示，没有迹象表明金正恩罹患重病或是在政治上遇到麻烦。

这位要求匿名的美国官员称，虽然不能排除金正恩的健康状况出现小问题，但华盛顿方面认为去年的清洗行动已经让金正恩的权力得到巩固。金正恩的姑父、朝鲜前高级顾问张成泽去年被清洗处决。

“没有迹象显示（朝鲜）发生了大事，”该官员说。该官员还称，金正恩缺席一些高级别会议并不奇怪，其父金正日还有其祖父金日成也都并非大小会议都出席。

朝鲜在仅提前24小时通知的情况下派高级别代表团访问韩国，两国在周六同意重启和解谈判。

这支被正式派往韩国参加仁川亚运会闭幕式的代表团中，包括有金正恩的亲密助手。

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）称，“在（朝鲜）代表团访问之际，美国同（韩国）政府进行着密切磋商”。美国方面拒绝明确透露他们是否事先知道此事。

约翰·霍普金斯大学研究朝鲜问题的专家曼斯洛夫（Alexandre Mansourov）称，朝鲜把自己推为亚运会的焦点，或许是为了对内宣传。

他还称，朝鲜此举也可能是想分化并减缓国际社会让朝鲜废除核武器项目并改善人权状况的压力。

朝鲜的上述动向距联合国将就一项涉朝决议进行讨论仅剩几周时间。这项决议旨在就朝鲜人权纪录对该国予以批评。

经营着关注朝鲜动向的网站“北38线”（38 North）的Joel Wit称，如果朝韩谈判取得进展，美国会被日益孤立，原因是其曾为重启朝核谈判设置前提条件。

朝鲜常驻联合国代表本月在日内瓦表示朝鲜愿重启核谈判，但美国称朝鲜必须先采取推进去核化的措施并停止挑衅行为。

曼斯洛夫称，他预计金正恩会很快出现在公开场合，而且关键日期可能就是周五（10月10日）。10月10日是朝鲜劳动党建党日，该国领导人通常会公开露面参加庆祝活动。（完）