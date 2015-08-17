朝鲜要求韩国停止反朝广播宣传 否则将采取军事行动

路透首尔8月15日（记者 Tony Munroe） - 朝鲜周六要求韩国停止在边境的反朝广播宣传，否则其将采取军事行动。

朝韩非军事区上周发生地雷爆炸，加上美韩军方准备举行年度联合军事演习，这令朝鲜半岛紧张气氛加剧。

韩国威胁称要采取应对措施，并于周一开始用喇叭沿边境宣传反朝言论，从而恢复了自2004年暂停的广播宣传。

韩国国防部长周四在国会称，会将广播宣传的规模扩大到所有前线基地，并且计划移走沿朝韩非军事区的树木以开阔视野。

“恢复广播（宣传），是对朝鲜宣战的直接行动之一，”朝中社周六刊登的朝鲜人民军前线司令部声明称。

声明警告称，韩方若不停止广播宣传，朝鲜将采取军事行动，“炸掉沿前线的所有用于‘反朝心理战’的工具”。

韩国总统朴槿惠称，韩国会对任何挑衅作出回应。

美韩两国军方周一开始举行年度联合军演，朝鲜谴责称美韩的军演是为战争做准备。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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