朝鲜要求韩国停止反朝广播宣传 否则将采取军事行动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月17日（记者 Tony Munroe） - 朝鲜周六要求韩国停止在边境的反朝广播宣传，否则其将采取军事行动。
朝韩非军事区上周发生地雷爆炸，加上美韩军方准备举行年度联合军事演习，这令朝鲜半岛紧张气氛加剧。
韩国威胁称要采取应对措施，并于周一开始用喇叭沿边境宣传反朝言论，从而恢复了自2004年暂停的广播宣传。
韩国国防部长周四在国会称，会将广播宣传的规模扩大到所有前线基地，并且计划移走沿朝韩非军事区的树木以开阔视野。
“恢复广播（宣传），是对朝鲜宣战的直接行动之一，”朝中社周六刊登的朝鲜人民军前线司令部声明称。
声明警告称，韩方若不停止广播宣传，朝鲜将采取军事行动，“炸掉沿前线的所有用于‘反朝心理战’的工具”。
韩国总统朴槿惠称，韩国会对任何挑衅作出回应。
美韩两国军方周一开始举行年度联合军演，朝鲜谴责称美韩的军演是为战争做准备。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”