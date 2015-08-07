朝鲜8月15日起启用“平壤时间”

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透首尔8月7日 - 朝中社周五报导称，朝鲜决定制定平壤时间，将其标准时间较现在推迟30分钟，以纪念朝鲜摆脱日本殖民统治70周年。
朝鲜与以东九区作为标准时间的韩国和日本在同一时区。
调整后的时间从8月15日开始启用，名为“平壤时间”，令朝鲜重新回到被日本殖民统治前朝鲜半岛采用的时区。
“万恶的日本帝国主义者残酷践踏具有五千年悠久历史和文化的朝鲜三千里河山，推行史无前例的扼杀朝鲜民族政策，甚至肆无忌惮地犯下抢夺朝鲜标准时间的滔天罪行，”朝中社称。
朝中社称，朝鲜将以东经127度30分为准的时间作为朝鲜标准时间，比现时晚30分钟。朝鲜在1908年首次引入官方时区的概念。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。