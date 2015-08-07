朝鲜8月15日起启用“平壤时间”

路透首尔8月7日 - 朝中社周五报导称，朝鲜决定制定平壤时间，将其标准时间较现在推迟30分钟，以纪念朝鲜摆脱日本殖民统治70周年。

朝鲜与以东九区作为标准时间的韩国和日本在同一时区。

调整后的时间从8月15日开始启用，名为“平壤时间”，令朝鲜重新回到被日本殖民统治前朝鲜半岛采用的时区。

“万恶的日本帝国主义者残酷践踏具有五千年悠久历史和文化的朝鲜三千里河山，推行史无前例的扼杀朝鲜民族政策，甚至肆无忌惮地犯下抢夺朝鲜标准时间的滔天罪行，”朝中社称。

朝中社称，朝鲜将以东经127度30分为准的时间作为朝鲜标准时间，比现时晚30分钟。朝鲜在1908年首次引入官方时区的概念。(完)