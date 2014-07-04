朝鲜将重开部分国内航线 以提振旅游业

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔7月3日 - 总部设在中国的青年先锋旅游公司（ Young Pioneer Tours）周四称，朝鲜将重开一些国内航线。此举为多年来首见，是该国采取措施提振旅游业的又一迹象。

朝鲜受燃料短缺顽疾困扰，但路透整理的数据显示，该国今年前五个月从中国进口了大量的航油和汽油。

“以前一直没有安排这样的定期航班，至少有六年没有了，”青年先锋旅游公司的科林斯（Troy Collings）说。青年先锋旅游公司专门承办西方游客赴朝鲜旅游业务。

科林斯称，朝鲜高丽航空将从7月中旬开始运行相关航班。

根据中国方面的数据，前往朝鲜的游客绝大多数来自中国，2012年赴朝鲜的中国游客为23.7万人，几乎是2010年的两倍。

朝鲜不公布游客数据，旅游机构估计每年前往朝鲜的西方游客多达6,000人，在10年前则只有700人左右。

朝鲜在金正恩的领导人下加大了对旅游基础设施的投资，其中包括在其东海岸附近建新的滑雪胜地、在首都平壤建水上乐园等。（完）