朝鲜官员称特朗普表态愿同金正恩会面系竞选宣传

路透日内瓦5月23日（记者 Stephanie Nebehay） - 朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表徐世平（So Se Pyong）周一称，美国共和党参选人特朗普有关愿同朝鲜领导人金正恩会面的言论系竞选“宣传或广告”。

特朗普上周在纽约接受路透采访时表示，他愿意同金正恩对话，以努力阻止朝鲜的核项目。特朗普愿与金正恩会面的姿态，与美国现行的对朝鲜的政策迥然不同。

“是否与（特朗普）会面取决于我的最高领导人，我认为他（特朗普）的想法或言论毫无意义。”徐世平对路透称。

“这都是为了总统选举，是一种宣传或广告，”徐世平称，“这毫无意义，只不过是一种总统选举的姿态罢了。”

“这没有意义，也没有诚意。”他补充称。

徐世平称，美国现任总统奥巴马作为总统候选人时，曾做出过与朝鲜领导人会面的竞选承诺，但未兑现。

徐世平重申，朝鲜愿重返涉及朝核问题的六方会谈。中国和俄罗斯支持重启六方会谈，但美国及其盟友韩国和日本拒绝了相关提议。

“作为负责任的核国家……我们永远不会首先使用核武器。”徐世平说。“如果美国首先使用了核武器，那么我们也不得不使用。”

“如果美国放弃其敌对政策并改变态度，那我们也（能）建立正常国家间关系。”徐世平说。“对于韩国，我们提议举行高级别军事会谈，但韩方现在拒绝了。”

韩国周一拒绝了朝鲜提出的举行军事会谈的提议，称这是“虚假的和平攻势”，并称韩方正式拒绝该提议是因为其缺乏结束朝鲜核项目的计划。

徐世平称，朝鲜不会与其他国家分享核技术。“作为负责任的核国家，我们会遵守核技术不扩散的义务。”（完）