朝鲜在联合国提交人权纪录报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国10月7日 - 朝鲜周二向联合国代表团提交其自己的人权纪录长篇报告，再次将联合国今年早些时候发布的相关调查报告驳斥为“敌对势力”散布的“荒唐谣言”。

联合国朝鲜人权状况调查委员会今年早些时候发布长达372页的报告，对朝鲜存在的各种人权问题进行了详述，当中包括集中营、普遍使用酷刑、饥饿以及堪比纳粹时期暴行的杀戮等。

朝鲜常驻联合国代表团在纽约联合国总部组织罕见的公开会议，邀请各国代表及记者参加。会议现场挤满外交人士及记者。

朝鲜外交官、代表朝鲜人权研究协会的崔明南（Choe Myong Nam）在会议上解释道，虽然朝鲜的人权纪录偶尔出现一点小问题，但该国走在正确的道路上。

“我们是处于转型时期的社会，在向前发展的过程中，可能存在一些问题，譬如在经济和其他领域，我们可能需要建造更多房屋和社会设施，以便向人民提供更好的生活条件，”崔明南说。

“正是因为如此，我们的宪法中有一条明确规定，在社会发展后，人民享有的人权和基本自由会进一步扩大，”他补充说。

崔明南还称，朝鲜的经济问题也是拜“外部因素”所赐。这明显指的是国际社会就朝鲜进行核试验和发射弹道导弹对其实施的制裁。

对于联合国相关的调查报告，朝鲜在报告中称“敌对势力持续不断地散布朝鲜的‘人权问题’”，企图损害朝鲜的形象，弄垮朝鲜人民选择的社会制度和意识形态。

“由于敌对势力用卑鄙的人权球拍诋毁和中伤朝鲜，国际社会上流传着关于朝鲜的各种荒唐谣言和流言蜚语，”报告补充说。

崔明南再次重申朝鲜不存在集中营，但承认朝鲜有拘留中心，称人们在那里可以反思错误，并通过劳动进行改造。（完）