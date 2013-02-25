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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 25日 星期一 09:55 BJT

朝鲜警告驻韩美军勿举行军演

朝中社报道称，朝鲜周日警告驻韩国美军指挥官瑟曼（James Thurman），如果他们推进计划中的美韩军事演习，将会“遭到悲惨的毁灭”。朝鲜板门店停战村军事代表团首席代表朴林寿通过电话向瑟曼传达了这一信息。图为朝鲜驻华使馆悬挂的朝鲜国旗。路透
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