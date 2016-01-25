美防长称美国对朝鲜最大的担忧是该国的核项目

路透华盛顿1月22日 - 美国国防部长卡特周五称，美国对朝鲜的主要担忧是该国的核项目，美国官员一直在关注朝鲜半岛。

“关于朝鲜的最大担忧是该国的核项目，而非其诡异、孤立的行为。”卡特在瑞士达沃斯接受CNBC采访时称。

卡特称，美国官员一直在密切关注朝鲜半岛非军事区。他还称，尽管美方做好了必要时战斗的准备，但目前的重点是避免在该地区发生军事冲突。

“这是我们每天不得不关注的事情。”他说道。（完）