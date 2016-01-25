美防长称美国对朝鲜最大的担忧是该国的核项目

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透华盛顿1月22日 - 美国国防部长卡特周五称，美国对朝鲜的主要担忧是该国的核项目，美国官员一直在关注朝鲜半岛。
“关于朝鲜的最大担忧是该国的核项目，而非其诡异、孤立的行为。”卡特在瑞士达沃斯接受CNBC采访时称。
卡特称，美国官员一直在密切关注朝鲜半岛非军事区。他还称，尽管美方做好了必要时战斗的准备，但目前的重点是避免在该地区发生军事冲突。
“这是我们每天不得不关注的事情。”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)