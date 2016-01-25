重发-美防长称美国对朝鲜最大的担忧是该国的核项目

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
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路透华盛顿1月25日 - 美国国防部长卡特周五称，美国对朝鲜的主要担忧是该国的核项目，美国官员一直在关注朝鲜半岛。
“关于朝鲜的最大担忧是该国的核项目，而非其诡异、孤立的行为。”卡特在瑞士达沃斯接受CNBC采访时称。
卡特称，美国官员一直在密切关注朝鲜半岛非军事区。他还称，尽管美方做好了必要时战斗的准备，但目前的重点是避免在该地区发生军事冲突。
“这是我们每天不得不关注的事情。”他说道。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。