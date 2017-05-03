焦点：中美在朝鲜问题上找到共识 俄罗斯成为变数？

路透首尔/符拉迪沃斯托克5月3日 - 据朝鲜官方通讯社，该国领导人金正恩今年送出春节问候时，把第一张贺卡寄给了俄罗斯总统普京，把中国和其他盟国的领袖都排在了后面。

研究朝鲜问题的一些学者认为，金正恩这么做可能是以防万一。中国约占朝鲜贸易的90%，如果中国加强制裁以阻止其推进核与导弹计划，那么朝鲜可以向俄罗斯寻求帮助。

美国总统特朗普上周对中国国家主席习近平大加赞赏，因北京试图协助约束平壤。一天后，美国国务卿蒂勒森推动联合国安理会采取更多制裁措施，以进一步孤立平壤。

俄罗斯与朝鲜之间的贸易并没有任何可持续增长的迹象，但两国之间的商业和运输联系越来越繁忙。

下周将在朝鲜与俄罗斯符拉迪沃斯托克港之间开始一项新的轮渡服务，每班最多可以运载200名乘客和1,000吨货物，每月六班。

汤森路透Eikon的船运数据显示，近日从符拉迪沃斯托克驶向朝鲜东海岸港口的油轮数量保持稳定。

上周四，五条挂着朝鲜国旗的油轮在符拉迪沃斯托克地区港口装货，并确定朝鲜港口为目的地。但不知道装载的是什么油品。

据媒体报导，今年早些时候俄罗斯政府官员曾访问平壤，商讨铁路交通方面的进一步合作。一条俄罗斯修建的连接俄东部边境城镇哈桑(Khasan)和朝鲜港口罗津(Rajin)的铁路，被用来运输煤炭、金属和各种成品油。

“朝鲜并不担心中国的压力或制裁，因为隔壁还有俄罗斯，”澳洲国立大学朝鲜问题专家Leonid Petrov说。

“半个世纪以来朝鲜一直在北京和莫斯科之间挑拨，让他们争夺援助并影响朝鲜的权利。”

俄罗斯，尤其是符拉迪沃斯托克(海参崴)还是朝鲜人最大的海外聚居地之一，这些人每月汇回数万美元国内急需的硬通货。

上周，美国国务卿蒂勒森在联合国呼吁各国切断与平壤的外交和金融联系，并且停止接收朝鲜外派工人。安理会尚未就采取何种行动达成共识。

尽管俄罗斯没有暗示会反对联合国制裁行动或寻求减轻制裁，但其与美国的关系令人担忧，这会让其加入美国发起的对朝计划变得比较复杂。

美俄两国均称，特朗普和普京周二通电话，讨论了包括朝鲜问题在内的一些事项。没有提及有任何协议。

**忠诚伙伴**

牛津大学的俄罗斯问题专家Samuel Ramani表示，支持平壤政权或许给俄罗斯带来经济利益。他说这表明俄罗斯是“面临国际孤立和制裁的反西方政权的一个忠诚伙伴”。

“由于俄罗斯与伊朗、委内瑞拉和叙利亚等其他与西方不和的国家都有紧密的经济联系，俄-朝关系的象征意义具有战略重要性。”

据中国业内消息人士称，自中国两年前停止向朝鲜出口航煤以来，俄罗斯已经取而代之。

俄罗斯还是朝鲜外汇的一个来源，主要来自俄罗斯城市符拉迪沃斯托克 。

这座60万人的城市距离朝鲜边境只有大约100公里，这里工作和生活着数以千计的朝鲜人，他们主要从事建筑或家装工作。

符拉迪沃斯托克一个网站上的广告写着“朝鲜专业承包商”，并称他们做得“又快又便宜”。

但俄朝之间联系紧密最具象征意义的事件，是周一开始在符拉迪沃斯托克与朝鲜港口罗津之间万景峰号(Mangyongbong)定期渡轮的航行。

不过尽管俄罗斯与美国有分歧、目前与朝鲜有联系，但专家们称俄罗斯不大可能大幅增加与平壤的贸易，因为朝鲜的外汇储备很低，而且基本上靠不住。

“与朝鲜的所有贸易都要补贴，”首尔韩国国民大学的俄罗斯朝鲜问题专家Andrei Lankov表示。“我不认为俄罗斯会把自己越来越少的货币储备花在一个他们鄙视、认为极其忘恩负义，而且有冒险主义倾向的国家身上。”(完)