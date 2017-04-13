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时事要闻 | 2017年 4月 13日 星期四 14:50 BJT

中国外长王毅称武力不能解决朝鲜半岛问题

路透北京4月13日 - 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为有机会恢复谈判。

王毅对记者表示，无论谁挑起朝鲜半岛的局势，都必须为其承担历史责任。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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