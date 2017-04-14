版本:
中国
时事要闻 | 2017年 4月 14日 星期五 14:57 BJT

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展

路透北京4月14日 - 中国外交部长王毅周五表示，有必要阻止朝鲜半岛的局势朝不可逆转的方向发展。

外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。

王毅是在与到访的法国外长艾罗举行的联合记者会上做出此番讲话的。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐