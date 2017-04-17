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时事要闻 | 2017年 4月 17日 星期一 18:33 BJT

朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博

路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。

报道援引未署名消息人士称，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟也提出与朝方官员会面，但对方未予答复。

中国外交部暂未回复置评请求。(完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)

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