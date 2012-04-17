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时事要闻 | 2012年 4月 17日 星期二 10:03 BJT

希拉里称朝鲜应当重新评估政策

路透巴西利亚4月16日电---美国国务卿希拉里周一称，朝鲜新领导层应当重新评估其政策，在试图变成核国家前应该先解决民生问题。

联合国安理会在几小时前发表主席声明强烈谴责朝鲜发射火箭，并敦促加大针对朝鲜的现有制裁力度。

“朝鲜新一代年轻领导层面临严峻的选择；他们需要认真审视他们的政策，停止挑衅行为。在追求成为核国家前，他们需要……首先考虑其人民，”希拉里在巴西首都一个新闻发布会上说

她指出，朝鲜火箭发射导致向该国提供粮食援助的可能协议被取消，并警告称如果该国继续进行“挑衅行为”将会面临严重後果。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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