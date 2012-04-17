希拉里称朝鲜应当重新评估政策

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透巴西利亚4月16日电---美国国务卿希拉里周一称，朝鲜新领导层应当重新评估其政策，在试图变成核国家前应该先解决民生问题。
联合国安理会在几小时前发表主席声明强烈谴责朝鲜发射火箭，并敦促加大针对朝鲜的现有制裁力度。
“朝鲜新一代年轻领导层面临严峻的选择；他们需要认真审视他们的政策，停止挑衅行为。在追求成为核国家前，他们需要……首先考虑其人民，”希拉里在巴西首都一个新闻发布会上说
她指出，朝鲜火箭发射导致向该国提供粮食援助的可能协议被取消，并警告称如果该国继续进行“挑衅行为”将会面临严重後果。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。