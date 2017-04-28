美国众议院几天内可能就加大制裁朝鲜力度进行表决

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿4月27日 - 美国国会助手周四表示，美国众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。
提案的发起人、众议院外交事务委员会主席Ed Royce表示，该委员会上个月批准的这项议案旨在切断朝鲜核计划的资金供应，以及进一步施压朝鲜停止侵犯人权的行为。
提案还呼吁特朗普政府确定朝鲜是否是资助恐怖主义的国家。
在国际方面对朝鲜核计划的担忧升级之际，特朗普政府高官周三就该问题对全体国会成员作了简报。
Royce在结束对众议员的简报离开时说，预计这项立法将快速推进。他希望国际社会付出极大努力、动用所有可能的方法来施压朝鲜政府遏制其核野心，而该法案就是这种努力的一部分。
“该法案尤其将关注金融机构、以及所谓的‘奴工’问题。朝鲜对外派出劳工，但挣得的工资不会发放给劳工，而是返回到朝鲜政权内，用于核计划支出，”Royce向记者称。
美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
官员们周三亦称，希望把朝鲜重新纳入美国列出的支持恐怖主义国家名单之中。
美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周五将与联合国安理会开会，迫切要求对朝鲜采取更严厉的国际制裁举措。(完)
(编译 杜明霞/许娜；审校 徐文焰/张若琪)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。