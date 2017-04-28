美国众议院几天内可能就加大制裁朝鲜力度进行表决

路透华盛顿4月27日 - 美国国会助手周四表示，美国众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。

提案的发起人、众议院外交事务委员会主席Ed Royce表示，该委员会上个月批准的这项议案旨在切断朝鲜核计划的资金供应，以及进一步施压朝鲜停止侵犯人权的行为。

提案还呼吁特朗普政府确定朝鲜是否是资助恐怖主义的国家。

在国际方面对朝鲜核计划的担忧升级之际，特朗普政府高官周三就该问题对全体国会成员作了简报。

Royce在结束对众议员的简报离开时说，预计这项立法将快速推进。他希望国际社会付出极大努力、动用所有可能的方法来施压朝鲜政府遏制其核野心，而该法案就是这种努力的一部分。

“该法案尤其将关注金融机构、以及所谓的‘奴工’问题。朝鲜对外派出劳工，但挣得的工资不会发放给劳工，而是返回到朝鲜政权内，用于核计划支出，”Royce向记者称。

美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。

官员们周三亦称，希望把朝鲜重新纳入美国列出的支持恐怖主义国家名单之中。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周五将与联合国安理会开会，迫切要求对朝鲜采取更严厉的国际制裁举措。(完)