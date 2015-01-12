朝鲜提议用暂停核试验换美国暂停军演 遭美国拒绝

(本文由路透中文网编译并提供)

路透首尔1月10日 - 朝鲜周六表示，如果美国同意暂停同韩国等的年度联合军演，该国愿暂停核试验。但美国拒绝了朝方的提议，认为朝方提议暗含威胁。

朝中社报道称，朝鲜周五通过“有关渠道”向美国政府提出了上述提议，朝鲜之前也多次要求美方停止同韩国的大规模防御性演习。

“（朝方）的提议是，如果美国今年暂停在韩国及周边地区的联合军演，那将会缓解朝鲜半岛的紧张局势，”朝中社在报道中称。

“（提议称，）在这种情况下，朝鲜愿采取诸如暂停美国关切的核试验这样的积极举措，”朝中社称。

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）称，核试验和军演是不相干的事情。

“朝鲜的声明将美韩两国的例行军演与朝方核试验的可能性不恰当地关联在一起，暗含威胁，”随同美国国务卿克里出访欧洲的帕萨基对记者称。

帕萨基还称，美国同韩国举行联合军演已有40年左右。

她表示，美方依旧对与朝方对话持开放态度，希望朝方“立即停止所有威胁，缓解紧张气氛，采取重启可信谈判所需的必要的弃核化措施”。（完）