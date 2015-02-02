朝鲜称其邀请美官员访问磋商无核化问题遭美拒绝

路透首尔2月1日 - 朝鲜周日称其邀请美国国务院对朝政策特别代表金成（Sung Kim）访问本国遭到美方拒绝，并指出美方此举是为了把朝鲜无核化谈判陷入僵局归咎于朝鲜。

金成上周前往日本和中国就朝鲜核问题进行磋商。金成在访问期间称，朝鲜在停止其核项目方面应当展示诚意。

“（我方）邀请金成访问朝鲜，因他曾表示愿在此次访问亚洲期间同（朝方）代表会面，”朝中社援引朝鲜外交部未具名官员的话称。

“但美方对此置若罔闻，而是尽力将责任推卸到（朝鲜）身上，制造对话和接触无法实现是因为后者缺乏诚意的假象，从而误导公众舆论。”

金成周五在北京称，美方“对同朝鲜就无核化问题进行接触、进行实质性对话持开放态度”。

不过，金成没有提及他可能到平壤访问或朝鲜邀请他访朝进行磋商一事。路透记者没有立即联系到美国驻韩国大使馆发表评论。

美国国务院否认美国和朝鲜计划举行会议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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