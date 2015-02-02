朝鲜称其邀请美官员访问磋商无核化问题遭美拒绝

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月1日 - 朝鲜周日称其邀请美国国务院对朝政策特别代表金成（Sung Kim）访问本国遭到美方拒绝，并指出美方此举是为了把朝鲜无核化谈判陷入僵局归咎于朝鲜。
金成上周前往日本和中国就朝鲜核问题进行磋商。金成在访问期间称，朝鲜在停止其核项目方面应当展示诚意。
“（我方）邀请金成访问朝鲜，因他曾表示愿在此次访问亚洲期间同（朝方）代表会面，”朝中社援引朝鲜外交部未具名官员的话称。
“但美方对此置若罔闻，而是尽力将责任推卸到（朝鲜）身上，制造对话和接触无法实现是因为后者缺乏诚意的假象，从而误导公众舆论。”
金成周五在北京称，美方“对同朝鲜就无核化问题进行接触、进行实质性对话持开放态度”。
不过，金成没有提及他可能到平壤访问或朝鲜邀请他访朝进行磋商一事。路透记者没有立即联系到美国驻韩国大使馆发表评论。
美国国务院否认美国和朝鲜计划举行会议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌