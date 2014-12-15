美公民非法进入朝鲜后发表声明痛斥美国--CNN

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透首尔12月14日 - CNN报导称，一名自称非法进入朝鲜的美国公民周日在平壤召开新闻发布会，发表4,000字的声明痛斥美国的对内对外政策。
报导称，该男子自称名为Arutro Pierre Martinez，29岁，来自美国边陲小镇El Paso。其母对CNN称，她的儿子是躁郁症患者，此前曾试图从韩国进入朝鲜。
“他非常聪明，被法庭释放后没有回家，而是买了票前往中国，”CNN援引其母Patricia Eugenia Martinez的话称。
截止周日下午早些时候，朝鲜官媒未发表正式声明。
目前尚不清楚Martinez是如何以及为何进入朝鲜。CNN看到的一份朝鲜声明称，Martinez是在美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）前往朝鲜的两天后进入朝鲜的。克拉珀曾前往朝鲜，就释放两名在押美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）和马修·米勒（Matthew Todd Miller）进行磋商。
“（我）对自己没有受到违法者应受的惩罚、而是得到了最慷慨的接待不胜感激，”CNN援引Martinez在声明中的话称。Martinez在声明中对美国的政客、警察、对外政策及选举制度大加指责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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