美军对朝鲜导弹项目保持警惕 持续提升防御应对潜在攻击--美防长卡特

美国加州米拉玛海军陆战队航空站2月3日 （记者 Andrea Shalal） - 美国国防部长卡特周三称，美军对朝鲜的导弹与核计划保持警惕，并继续提升防御能力，应对朝鲜可能发起的导弹攻击。

卡特称，美国正按计划将阿拉斯加与夏威夷的陆基导弹拦截系统从30个增至44个，并提升拦截系统的质量，但目前没有增加更多拦截系统的计划。

被问及美国是否将在上述计划外增加更多拦截系统时，卡特对记者表示：“目前没有。那个数字不变……计划没有改变。”

朝鲜周二向联合国机构通报，称其计划在2月8日至2月25日期间发射一颗地球观测卫星，此举或提升朝鲜的远程导弹技术。

朝鲜计划发射卫星的消息引发美国呼吁联合国对朝鲜实施更严厉的制裁。

卡特称，美国仍对朝鲜发展洲际弹道导弹与核武器表示关切，正大力投入以继续改善美国应对潜在攻击的防御能力。

卡特称，美国海军陆战队与其他军力已准备就绪，可“随时”在朝鲜半岛作战。这是阻止朝鲜攻击美国的战略的一部分。

卡特称，美国军队正努力提升美国现有的陆基导弹拦截系统的质量与可靠性。（完）