朝鲜称已无需同美帝“强盗”谈判

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月4日 - 朝鲜周三表示不再需要同美国谈判，并指责美国阴谋“搞垮”朝鲜政权，还威胁倾其所有军事资源予以还击。
朝鲜通常会在美韩年度联合军演前寻求引发紧张局势。朝鲜今年曾提议，如果美国取消美韩联合军演，该国则会暂停核试验。
但朝鲜国防委员会周三称，美国正在逐渐接近“引发侵略战争”，奥巴马政府图谋搞垮朝鲜政权。
“既然美国帝国主义强盗吹响了他们将‘搞垮’朝鲜的号声……那么朝鲜军队和人民就不得不告知美国政府，朝鲜再也不需要、也不愿意同美国坐在谈判桌旁，”该委员会称。
该委员会称，朝鲜民主主义人民共和国已经决定“书写美国历史……最后一页”。
“（朝鲜）将会动用（小型）、精准且多元化的核攻击手段，以及海陆空、水下及网络战手段，”朝中社发表的朝鲜国防委员会的声明称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.