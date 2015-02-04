朝鲜称已无需同美帝“强盗”谈判

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月4日 - 朝鲜周三表示不再需要同美国谈判，并指责美国阴谋“搞垮”朝鲜政权，还威胁倾其所有军事资源予以还击。

朝鲜通常会在美韩年度联合军演前寻求引发紧张局势。朝鲜今年曾提议，如果美国取消美韩联合军演，该国则会暂停核试验。

但朝鲜国防委员会周三称，美国正在逐渐接近“引发侵略战争”，奥巴马政府图谋搞垮朝鲜政权。

“既然美国帝国主义强盗吹响了他们将‘搞垮’朝鲜的号声……那么朝鲜军队和人民就不得不告知美国政府，朝鲜再也不需要、也不愿意同美国坐在谈判桌旁，”该委员会称。

该委员会称，朝鲜民主主义人民共和国已经决定“书写美国历史……最后一页”。

“（朝鲜）将会动用（小型）、精准且多元化的核攻击手段，以及海陆空、水下及网络战手段，”朝中社发表的朝鲜国防委员会的声明称。（完）