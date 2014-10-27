克里称目前讨论削减驻韩美军仍为时尚早

路透华盛顿10月24日 - 美国国务卿克里周五称，在没有与朝鲜就结束其核项目进行“切实可信的”谈判的情况下，就谈论削减美国驻朝鲜半岛军力仍为时尚早。

克里表示，美国愿意重启同朝鲜的去核化谈判，但强调“只是为了谈判而谈判没有意义”。

克里同韩国外长尹炳世在美国国务院会面时谈及了此事。

“朝鲜必须对去核化展示出诚意，”克里说。“我们需要确定朝鲜准备履行国际义务并遵守国际行为准则。”

克里还称，只是与朝鲜进行谈判还不够，美国会继续对朝鲜构成的威胁保持警惕。

“只是进行谈判，不会（让我们）采取关于驻军或其他方面的任何行动，”克里与尹炳世会谈后说。“总之，有任何关于此事的想法甚至磋商，都为时尚早。”

美军在韩国的驻扎是朝鲜感到愤怒的主要原因之一，朝鲜经常威胁要攻击美国和韩国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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