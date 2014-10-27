克里称目前讨论削减驻韩美军仍为时尚早

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透华盛顿10月24日 - 美国国务卿克里周五称，在没有与朝鲜就结束其核项目进行“切实可信的”谈判的情况下，就谈论削减美国驻朝鲜半岛军力仍为时尚早。
克里表示，美国愿意重启同朝鲜的去核化谈判，但强调“只是为了谈判而谈判没有意义”。
克里同韩国外长尹炳世在美国国务院会面时谈及了此事。
“朝鲜必须对去核化展示出诚意，”克里说。“我们需要确定朝鲜准备履行国际义务并遵守国际行为准则。”
克里还称，只是与朝鲜进行谈判还不够，美国会继续对朝鲜构成的威胁保持警惕。
“只是进行谈判，不会（让我们）采取关于驻军或其他方面的任何行动，”克里与尹炳世会谈后说。“总之，有任何关于此事的想法甚至磋商，都为时尚早。”
美军在韩国的驻扎是朝鲜感到愤怒的主要原因之一，朝鲜经常威胁要攻击美国和韩国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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