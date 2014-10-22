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时事要闻 | 2014年 10月 22日 星期三 18:48 BJT

克里称朝鲜释放Jeffrey Fowle不含交换条件

路透柏林10月22日 - 美国国务卿克里周三称，朝鲜释放美国公民Jeffrey Fowle不含交换条件，并表示希望与朝鲜的去核化谈判能很快重启。

华府周二称，Fowle正乘飞机返回家中。目前朝鲜因其人权纪录遭国际社会施压。

克里称，美国政府在接触其他被朝鲜扣押的美国公民的家人。他表示美国准备重启与朝鲜的核谈判。

“我们希望未来数周或数月局势的发展能令我们重新谈判，美国绝对准备这么做，”他在与德国外长施泰因迈尔在柏林共同出席新闻发布会时表示。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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