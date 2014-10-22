克里称朝鲜释放Jeffrey Fowle不含交换条件

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透柏林10月22日 - 美国国务卿克里周三称，朝鲜释放美国公民Jeffrey Fowle不含交换条件，并表示希望与朝鲜的去核化谈判能很快重启。
华府周二称，Fowle正乘飞机返回家中。目前朝鲜因其人权纪录遭国际社会施压。
克里称，美国政府在接触其他被朝鲜扣押的美国公民的家人。他表示美国准备重启与朝鲜的核谈判。
“我们希望未来数周或数月局势的发展能令我们重新谈判，美国绝对准备这么做，”他在与德国外长施泰因迈尔在柏林共同出席新闻发布会时表示。（完）
编译：程芳 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：