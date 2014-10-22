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时事要闻 | 2014年 10月 22日 星期三 18:49 BJT

朝鲜称因奥巴马多次请求而释放Jeffrey Fowle

路透首尔10月22日 - 朝中社周三表示，“考虑到美国总统奥巴马多次请求”，朝鲜领导人金正恩释放了被朝鲜扣押的美国公民Jeffrey Fowle。

现年56岁的Fowle今年5月因在朝鲜清津市一家海员俱乐部留下一本圣经而被逮捕，周二被意外释放。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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