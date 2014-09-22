朝鲜称美国人米勒试图成为“第二个斯诺登”

路透首尔9月20日（记者 James Pearson） - 朝鲜中央通讯社周六称，美国公民马修·米勒（Matthew Miller）假装有关于美国的秘密情报并故意被捕，目的是想变得出名并与在朝鲜监狱服刑的美国传教士裴俊浩（Kenneth Bae）接触。

朝中社称，米勒提前编好他的故事，还曾在笔记本上写下了他试图收集关于美国政府的信息失败后寻求避难这样的话。米勒来自美国加利福尼亚州Bakersfield，25岁。

“他从事了上述行为，以期通过故意流氓行为成为‘闻名世界之人’和‘第二个斯诺登’，”朝中社称。斯诺登为美国“棱镜”事件揭秘者，被美方通缉。

“这是让人无法容忍的对朝鲜的侮辱和嘲弄，理应受到惩罚，”朝中社称。

朝鲜官媒曾报导称，米勒今年4月进入朝鲜后撕毁旅游签证，因此被拘捕。上周日，他被朝鲜当局判处六年劳教。

“调查结果明确显示，他（米勒）这么做并非是因为不了解或精神状况有问题，而是故意从事此类犯罪行为，目的是能直接进入（朝鲜）监狱，”朝中社称。

朝中社还称，米勒在美国国务卿克里称朝鲜为“邪恶国家”后从事此类行为，让他的案情更加严重。

克里2月时称朝鲜为“邪恶之地”。在此之前，联合国调查员发布朝鲜人权状况报告，称朝鲜负责安全事务的官员犯下与饥荒、虐待和监禁朝鲜民众相关的罪行，他们应当受到审判。

朝鲜官媒称，米勒故意寻求被捕意在刺探朝鲜的监狱和人权状况，并与裴俊浩碰头以及寻求让后者获释。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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