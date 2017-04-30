朝鲜无视国际社会压力进行弹道导弹试验

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
美国和韩国官员称，朝鲜从平壤北部地区进行的试射似乎失败，是3月以来朝鲜导弹试射连续第四次失败。
韩国一海军官员称，美国卡尔文森号航母打击群到达朝鲜半岛附近水域，在朝鲜失败的导弹试射大约12小时后，于周六开始与韩国进行军演。
朝鲜试射导弹后，美国总统特朗普在被问及他将对朝鲜发出什么讯息时对记者称：“你很快就能知道”，但没有详述美国将如果应对。
另外，美国哥伦比亚广播公司(CBS) News周六公布对特朗普的采访片断显示，特朗普称中美“不乐见”核试验，但没有其他详述。
中国外交部长王毅在联合国会议上表示，中国不是半岛问题的直接矛盾方，解决半岛核问题的钥匙也不在中国手中。
日本首相安倍晋三谴责朝鲜试射导弹严重威胁国际秩序。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。