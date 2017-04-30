朝鲜无视国际社会压力进行弹道导弹试验

路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。

美国和韩国官员称，朝鲜从平壤北部地区进行的试射似乎失败，是3月以来朝鲜导弹试射连续第四次失败。

韩国一海军官员称，美国卡尔文森号航母打击群到达朝鲜半岛附近水域，在朝鲜失败的导弹试射大约12小时后，于周六开始与韩国进行军演。

朝鲜试射导弹后，美国总统特朗普在被问及他将对朝鲜发出什么讯息时对记者称：“你很快就能知道”，但没有详述美国将如果应对。

另外，美国哥伦比亚广播公司(CBS) News周六公布对特朗普的采访片断显示，特朗普称中美“不乐见”核试验，但没有其他详述。

中国外交部长王毅在联合国会议上表示，中国不是半岛问题的直接矛盾方，解决半岛核问题的钥匙也不在中国手中。

日本首相安倍晋三谴责朝鲜试射导弹严重威胁国际秩序。(完)