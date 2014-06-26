朝鲜要求美国禁映“刺杀”金正恩影片

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月25日 - 朝鲜周三对一部即将上映的美国喜剧电影发出谴责，称该片是恐怖主义行径，并威胁如果华府不禁止该片，朝鲜会采取无情的反击措施。
这部电影呈现了一场刺杀朝鲜领导人金正恩的阴谋。
这部名为《采访》(The Interview)的电影预定于10月份上映，主演是塞斯·罗根(Seth Rogen)和詹姆斯·弗朗科(James Franco)。
朝中社援引朝鲜外交部一名发言人的话报道称：“制作和上映这样一部关于伤害我们最高领导人阴谋的电影是最无耻的恐怖主义和战争行径，是绝对不能忍受的。”
这部电影讲述的是，一档脱口秀节目的主持人和制片人难得地邀请到金正恩接受他们的采访，美国中情局随后招募这两个人去刺杀金正恩。
没有迹象显示金正恩放松了对朝鲜的铁腕统治，也没有任何停止对他个人崇拜的迹象。
朝鲜外交部发言人称，朝鲜人视金正恩的生命比他们自己的还要宝贵。
“如果美国政府允许这部电影上映，并为其辩护，我们将采取无情的反击措施。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G