朝鲜称驱逐一从事“反朝阴谋”活动的美国援助工作人员

路透首尔4月8日 - 朝鲜周三称驱逐了一位美国援助工作人员，理由是后者从事反朝阴谋活动。该国几周前还曾驱逐了一名德国援助工作人员。

朝中社称，名叫Sandra Suh的美国公民“打着‘人道主义’的幌子，制作反对朝鲜的图片和视频，并且用它们”进行反朝宣传活动。

“Sandra Suh承认了……她的犯罪活动并且道歉，请求宽恕。出于宽容，相关机构考虑到她的年龄，决定将她驱逐出境，”朝中社称。

朝中社没有披露Sandra Suh所在的援助机构。总部位于洛杉矶的Wheat Mission Ministries在其网站称，Sandra Suh从1989年开始在该组织从事援助朝鲜民众的工作，该组织于2005年正式成立为非营利组织。

路透周三早上联系Wheat Mission相关负责人寻求置评，由于是非办公时间，未能立即联系到。

朝中社称，Sandra Suh自1998年以来曾多次前往朝鲜，该国当局近期对她的活动进行了调查。

德国援助机构Welthungerhilfe一周前，该机构驻朝鲜负责人2月末在没有解释的情况下被朝鲜驱逐，其另一名工作人员3月自愿离开了朝鲜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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