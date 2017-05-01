朝鲜暗示将不断进行核试验 将核力量“最大化”

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。
“现在美国根据其所谓‘最大程度压力和接触’的新对朝政策，吵吵嚷嚷着要加大对朝鲜的整体制裁和压力，朝鲜将以最快速度加快提高核威慑力的措施，”一名朝鲜外交部发言人在官方媒体朝中社发表的声明中称。
该发言人称，朝鲜将不间断在最高领导人决定的任何时间和任何地点，采取“措施将核力量提高到最大化。”
朝鲜无视联合国安理会以及一些单边决议，进行了五次核试验和一系列导弹试验，而且进行试验的速度比以往都快，外界认为该国在发展中程导弹和潜射弹道导弹方面已经取得进展。
朝鲜周六发射一枚导弹，招致国际社会一片谴责。美国和韩国称这次试验没有成功。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。