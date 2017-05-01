朝鲜暗示将不断进行核试验 将核力量“最大化”

路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。

“现在美国根据其所谓‘最大程度压力和接触’的新对朝政策，吵吵嚷嚷着要加大对朝鲜的整体制裁和压力，朝鲜将以最快速度加快提高核威慑力的措施，”一名朝鲜外交部发言人在官方媒体朝中社发表的声明中称。

该发言人称，朝鲜将不间断在最高领导人决定的任何时间和任何地点，采取“措施将核力量提高到最大化。”

朝鲜无视联合国安理会以及一些单边决议，进行了五次核试验和一系列导弹试验，而且进行试验的速度比以往都快，外界认为该国在发展中程导弹和潜射弹道导弹方面已经取得进展。

朝鲜周六发射一枚导弹，招致国际社会一片谴责。美国和韩国称这次试验没有成功。(完)